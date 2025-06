Il benvenuto di "Friedkin Group" a Gasperini: "Il suo arrivo riflette la nostra ambizione di alzare gli standard e competere ai massimi livelli"

Dopo l'ufficialità arrivata la scorsa settimana, anche gli accounto social del "Friedkin Group" hanno dato il benvenuto a Gian Piero Gasperini. Questo il messaggio accompagnato da un video celebrativo: "Il Gruppo Friedkin dà il benvenuto a Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Un leader caratterizzato da eccellenza, visione e risultati, il suo arrivo riflette la nostra ambizione di alzare gli standard e competere ai massimi livelli."

The Friedkin Group welcomes Gian Piero Gasperini as @OfficialASRoma new Head Coach. A leader defined by excellence, vision, and results, his arrival reflects our ambition to raise the standard and compete at the highest level. #ASRoma pic.twitter.com/EAqUBGvXxz

— The Friedkin Group (@friedkingroup) June 13, 2025