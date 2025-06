Calciomercato Roma, sfuma Kossounou: l'Atalanta lo riscatta per 20 milioni

Tra i tanti nomi accostati alla Roma per la difesa, c'era anche quello di Odilon Kossounou, in prestito all'Atalanta ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Come scrive Matteo Moretto, però, il giocatore è destinato a restare a Bergamo: il club di Percassi, infatti, ha chiuso l'accordo con la società tedesca per il riscatto sulla base di 20 milioni.

Atalanta, accordo chiuso con il Bayer Leverkusen per Odilon Kossounou. La cifra finale dell’operazione è sui 20 milioni di euro. pic.twitter.com/tkG6S06D3p — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2025