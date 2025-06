Primavera: intervento chirurgico alla spalla per Almaviva e Seck

Finale di stagione sfortunato per i due primavera giallorossi Mattia Almaviva e Mohamed Seck. Come si legge dal comunicato della Roma, infatti, i due si sono sottoposti ad intervento chirurgico alla spalla sinistra. Ecco quanto si legge: "Nella giornata di venerdì 13 giugno, Mattia Almaviva e Mohamed Seck sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in artroscopia di riparazione della lesione di Bankart alla spalla sinistra. Le operazioni sono state finalizzate con successo dal Prof. Ahlbaeumer, alla presenza del medico sociale del Club. I due calciatori giallorossi verranno dimessi nella giornata di domenica e inizieranno il protocollo riabilitativo. "

(asroma.com)

