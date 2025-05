Trigoria: ripresa in vista del Torino, domani giorno di riposo. Suggestione Klopp per i Friedkin, Farioli lascia l'Ajax

All'indomani della vittoria per 3-1 arrivata contro il Milan, la Roma è tornata in campo a Trigoria. I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti in vista dell'ultima giornata contro il Torino, in programma domenica alle 20:45. Al centro sportivo Fulvio Bernardini, lavoro sul campo per chi ieri non ha giocato, mentre, seduta di scarico per il resto del gruppo. Domani, Claudio Ranieri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che tornerà dunque ad allenarsi mercoledì.

Continua ad essere determinante il discorso del nuovo allenatore. La famiglia Friedkin, infatti, non ha ancora voluto comunicare chi sarà il sostituto di Claudio Ranieri. Intanto, si allontanano Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Entrambi sono in trattativa per rinnovare il proprio contratto rispettivamente con Atalanta e Bologna. Uno dei nomi caldi resta, però, Francesco Farioli. Il tecnico italiano ha stupito tutti alla guida dell'Ajax, nonostante lo scudetto perso all'ultima giornata, ed ha già annunciato il suo addio ai lancieri. Inoltre, si fa incredibilmente strada la suggestione Jurgen Klopp. Una fonte americana infatti, ha dichiarato che il tedesco sarebbe il favorito della famiglia Friedkin, la quale vorrebbe regalare un altro colpo top ai tifosi della Roma. Per il momento, quest'idea resta una semplice suggestione, ma, non un opzione da scartare a priori.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

FOTO - NUOVE INDISCREZIONI SULLA MAGLIA HOME 2025/26: PRESENTI DETTAGLI ARANCIONI SUL COLLETTO, ASCELLE E FIANCHI

IL ROMANISTA - LO SPETTO FPF. QUANTI PALETTI

CORSERA - ROMA, IL SOGNO CONTINUA. L'OLIMPICO LO OMAGGIA E RANIERI SI COMMUOVE

IL TEMPO - LA ROMA VINCE E SPERA

I VOTI DEGLI ALTRI - RANIERI "REGALA LACRIME D'AMORE", MANCINI "IL MIGLIORE". SVILAR "È UNA SARACINESCA", PAREDES "LA GIOCATA CHE SERVIVA"

ROMA-MILAN: LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI. CORRETTA L'ESPULSIONE DI GIMENEZ PER LA GOMITATA SUL PETTO DI MANCINI

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "RANIERI L'UOMO DEI MIRACOLI" - D'UBALDO: "LA ROSA DELLA ROMA VALE IL 5°/6° POSTO, C'É BISOGNO DI ARIA NUOVA A TRIGORIA"

SERIE A: TORINO-ROMA DOMENICA ALLE 20:45. NAPOLI E INTER IN CAMPO VENERDÌ SERA

TRIGORIA, RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IN VISTA DI TORINO-ROMA (FOTO E VIDEO)

KLOPP, LA SUGGESTIONE DEI FRIEDKIN PER LA PANCHINA DELLA ROMA. UNA FONTE AMERICANA: "NON É IMPOSSIBILE"

RANIERI: "ORA CHE SMETTO DOVRÒ PENSARE A FARE IL BENE DELLA ROMA IN UN ALTRO MODO. NUOVO ALLENATORE? SARÀ PIÙ GIOVANE DI ME"

FARIOLI SULL'ADDIO ALL'AJAX: "CON IL CLUB AVEVAMO VISIONI DIVERSE. SAPEVO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, MA PER PROSEGUIRE INSIEME DOVEVAMO CAMBIARE ALCUNE COSE"

TRIGORIA: DOMANI GIORNO DI RIPOSO. SQUADRA IN CAMPO MERCOLEDÌ

GASPERINI: "ROMA? NON SI PUÒ, C'È UN ALLENATORE TROPPO BRAVO CHE MAGARI CAMBIA IDEA. BELLISSIMO L'OMAGGIO DELLO STADIO PER LUI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24