Serie A: Torino-Roma domenica alle 20.45. Napoli e Inter in campo venerdì sera

Si è deciso in mattinata il calendario dell'ultimo turno di Serie A che vede ancora in ballo lotta scudetto, per l'Europa e le ultime due retrocesse. La prima decisione ha riguardato Napoli-Cagliari e Como-Inter, che saranno di scena il venerdì, in modo da garantire uno slot successivo per l'eventuale spareggio scudetto, considerando che l'Inter, nel weekend successivo, sarà impegnata nella finale di Champions League.

La corsa per la Champions League, legata a quella per la retrocessione, andrà in scena invece di domenica sera. Torino-Roma si giocherà alle 20.45, come Venezia-Juventus, Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce e Udinese-Fiorentina.