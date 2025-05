FOTO - Nuove indiscrezioni sulla maglia home 2025/26: presenti dettagli arancioni su colletto, ascelle e fianchi

L’attuale stagione sta per volgere al termine e in vista della nuova annata la Roma si prepara a cambiare anche le divise. Come svelato dal portale specializzato Footy Headlines, sono spuntate nuove indiscrezioni sulla maglia home che sarà indossata nel 2025/26: il colore principale sarà il rosso scuro e sarà caratterizzata da dettagli arancioni laterali che ricordano il kit utilizzato tra il 1992 e il 1994. Inoltre anche il logo dell’Adidas sarà arancione. Il colletto scelto dall’azienda tedesca ricorda quello utilizzato nelle maglie “Teamgeist” del 2006. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la data di uscita.

(footyheadlines.com)

(Foto sito footyheadlines.com)