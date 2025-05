ASSOGNA: "Ranieri vorrebbe Gasperini" - PRUZZO: "Klopp? Gli pagherei l'albergo..."

Tra la vittoria sul Milan, con corsa alla Champions che resterà aperta fino all'ultima giornata, e futuro allenatore: questi i temi su cui si muovono le discussioni nell'etere romano. "Gasperini è la volontà di Ranieri, il candidato ideale secondo lui per iniziare un certo tipo di progetto" racconta Paolo Assogna. "Farioli? Quella di Ranieri mi sembrò una bocciatura sincera, non di facciata" dice Marco Juric sull'ormai ex allenatore dell'Ajax.

"Klopp alla Roma? Sarebbe una bellissima suggestione. Sarei disposto a pagargli l’albergo pur di farlo venire qui..." risponde Fernando Orsi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Klopp alla Roma? Sarebbe una bellissima suggestione. Sarei disposto a pagargli l’albergo pur di farlo venire qui... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il saluto dell'Olimpico a Ranieri è stata la degna chiusura di carriera per un allenatore che ha fatto la storia del calcio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri si è meritato la festa di ieri (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ieri sera ha salutato un gigante del calcio, un Signore che ha letteralmente salvato la stagione riportandoci a giocare le coppe, scopriremo quale nell'ultimo turno. E' un'impresa potersi giocare la Champions a 90 minuti dalla fine, ma non può essere l'aspirazione massima di questo club. Negli ultimi anni si sono celebrati più addii romantici che trofei. Con o senza, la Roma deve tornare a competere per vincere lavorando sulle fondamenta gettate da Ranieri (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Da quello che so la richiesta di Gasperini alla Roma, economicamente, parte da una base alta come quella che ha già all'Atalanta, superiore ai 5 milioni di euro. Farioli? Quella di Ranieri mi sembrò una bocciatura sincera, non di facciata (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma vince un'altra partita importante, grazie ai sigilli di gente che per mesi è stata considerata il male di questa squadra. Siamo sicuri che Paredes e Cristante non servano più? Ranieri maestro assoluto, ha portato la Roma a sperare nella Champions fino all'ultimo secondo di questa annata anche se è difficile immaginare un suicidio della Juve... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Gasperini è la volontà di Ranieri, il candidato ideale secondo lui per iniziare un certo tipo di progetto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)