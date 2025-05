La Roma è tornata al lavoro all'indomani della vittoria per 3-1 sul Milan, decisa dalle reti di Mancini, Paredes e Cristante. Lavoro sul campo per chi non ha preso parte alla gara di ieri mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta di scarico.

Da valutare le condizioni di Dovbyk, ieri indisponibile, in vista dell'ultima giornata in programma domenica alle 20.45 a Torino.