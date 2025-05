I VOTI DEGLI ALTRI - Ranieri "regala lacrime d'amore", Mancini "il migliore". Svilar "è una saracinesca", Paredes "la giocata che serviva"

La Roma vince 3-1 contro il Milan grazie alle reti di Gianluca Mancini, Leandro Paredes e Bryan Cristante e resta a -1 dal quarto posto a una giornata dal termine del campionato. Claudio Ranieri, all'ultima partita allo Stadio Olimpico della sua carriera da allenatore giallorosso, viene premiato con un grande voto (7.75): "Protagonista assoluto. Regala lacrime d'amore, strizzando l'occhiolino all'Europa" (La Gazzetta dello Sport). Il migliore in campo è Gianluca Mancini (7.43): "Dopo 3’ ci porta in vantaggio battendo Maignan di testa. Dopo 20’ provoca l’espulsione di Gimenez. Nella ripresa ci guida alla vittoria, amministrando. Il migliore" (Il Romanista). Decisivo anche Mile Svilar (7.00) con una super parata su Rafael Leao: "Salva la Roma con una parata provvidenziale su Leao. Anche questi tre punti hanno la sua firma. E' un'autentica saracinesca" (Il Tempo). 7 anche per Leandro Paredes: "Va a calciare una punizione dai 25 metri e segna con un tiro angolatissimo. La giocata che serviva" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.00

Celik 6.14

Mancini 7.43

Ndicka 6.57

Saelemaekers 6.07

Cristante 7.07

Paredes 7.00

Koné 6.71

Angelino 6.50

Soulé 6.43

Shomurodov 5.93

Rensch 5.83

Baldanzi 6.00

Gourna-Douath 6.16

El Shaarawy 6.16

Ranieri 7.57

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 6

Mancini 7.5

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6.5

Cristante 7

Paredes 7

Koné 7.5

Angelino 6.5

Soulé 6.5

Shomurodov 5.5

Rensch 5.5

Baldanzi ng

Gourna-Douath 6

El Shaarawy ng

Ranieri 8

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6

Cristante 7

Paredes 7

Koné 7

Angelino 6.5

Soulé 6

Shomurodov 6.5

Rensch ng

Baldanzi ng

Gourna-Douath ng

El Shaarawy 6

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Celik 6.5

Mancini 7.5

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6.5

Cristante 7.5

Paredes 7.5

Koné 7

Angelino 7

Soulé 7.5

Shomurodov 6.5

Rensch ng

Baldanzi 6

Gourna-Douath ng

El Shaarawy 6

Ranieri 7.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7.5

Celik 5

Mancini 7.5

Ndicka 6

Saelemaekers 5

Cristante 7

Paredes 6.5

Koné 6.5

Angelino 6

Soulé 6.5

Shomurodov 5

Rensch ng

Baldanzi ng

Gourna-Douath ng

El Shaarawy ng

Ranieri 7.5

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Celik 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Saelemaekers 6

Cristante 7

Paredes 7

Koné 5.5

Angelino 6

Soulé 6

Shomurodov 6

Rensch ng

Baldanzi ng

Gourna-Douath ng

El Shaarawy ng

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 7

Celik 6.5

Mancini 7.5

Ndicka 7

Saelemaekers 6.5

Cristante 7

Paredes 7

Koné 6

Angelino 6.5

Soulé 6.5

Shomurodov 6

Rensch 6

Baldanzi ng

Gourna-Douath 6

El Shaarawy ng

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 7

Celik 6.5

Mancini 8

Ndicka 7

Saelemaekers 6

Cristante 7

Paredes 7

Koné 7.5

Angelino 7

Soulé 6

Shomurodov 6

Rensch 6

Baldanzi 6

Gourna-Douath 6.5

El Shaarawy 6.5

Ranieri 9