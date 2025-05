Roma-Milan: la moviola dei quotidiani. Corretta l'espulsione di Gimenez per la gomitata sul petto di Mancini

La Roma vince 3-1 contro il Milan grazie alle reti di Gianluca Mancini, Leandro Paredes e Bryan Cristante e resta a -1 dal quarto posto a una giornata dal termine del campionato. La gara è stata caratterizzata da alcuni episodi, su tutti l'espulsione (corretta) di Santiago Gimenez per una gomitata sul petto di Mancini. Prestazione sufficiente per l'arbitro Marco Piccinini, il quale è stato giudicato positivamente anche dai quotidiani (media voto 6.16).

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

Giusta l'espulsione di Gimenez per una gomitata in area su Mancini. [...] Manca invece un giallo a Jovic per uno spintone a Mancini, che poi va a testa a testa con Pavlovic: il serbo cade a terra, ma sembra più una clamorosa scena che un colpo vero del centrale giallorosso. [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Impossibile da vedere la gomitata di Gimenez su Mancini, proprio l'OFR alla quale Mazzoleni richiama l'arbitro di Forlì dimostra come il direttore di gara fosse completamente girato. Piuttosto, pochi giorni fa (e proprio in quell'area) era andata in scena un episodio simile (Beukema su Gabbia) che aveva avuto un epilogo differente. [...] Ci sta la punizione del 2-1 realizzato da Paredes: Loftus-Cheek tocca sul petto Koné, non è un contatto clamoroso ma tende a fermare l'avanzata dell'avversario. [...] Testa a testa fra Mancini e Pavlovic che ci mette parecchio mestiere per farla notare: nulla.

IL ROMANISTA - VOTO 6

[...] Al 19’ episodio chiave: Mancini e Gimenez sbracciano in area ancora una volta a palla lontana, l’attaccante rossonero allenta due gomitate a Mancini su petto e spalla. Var check che si prolunga ma inevitabile la chiamata di Mazzoleni a Piccinini. Nessuna esitazione: cartellino rosso diretto. L’impressione è che più che la violenza in sé sia punito il doppio gesto volontario. [...] Al 17’ giallo anche per Jimenez per proteste, ma Piccinini blocca la ripartenza Roma. Errore e proteste del pubblico e dei giallorossi. [...] Nel recupero, dulcis in fundo, espulso Conceiçao per ripetute proteste.