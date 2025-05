IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "Ranieri l'uomo dei miracoli" - D'UBALDO: "La rosa della Roma vale il 5°/6° posto, c'è bisogno di aria nuova a Trigoria"

La Roma vince 3-1 contro il Milan grazie alle reti di Gianluca Mancini, Leandro Paredes e Bryan Cristante e resta a -1 dal quarto posto a una giornata dal termine del campionato. "Grande Ranieri, che ha saputo risollevare una squadra che a un certo punto della stagione sembrava dovesse addirittura guardarsi le spalle - il commento di Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport -. Non avesse perso a Bergamo, oggi la Roma avrebbe più di un piede in

Champions". Guido D'Ubaldo analizza la rosa giallorossa sul Corriere dello Sport: "L'organico di questa stagione vale il 5°/6° posto, andare in Champions sarebbe un'impresa. Non bastano pochi ritocchi per riportare la Roma tra le grandi". Tiziano Carmellini de Il Tempo, invece, esalta Claudio Ranieri: "L'uomo dei miracoli, che ha preso la squadra a tre punti dalla retrocessione e l'ha portata a un passo dal sogno".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

F. CAPELLO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] Gettando uno sguardo alla Champions, con la vittoria di stasera sull'Udinese la Juventus è padrona del proprio destino. È quarta con un punto di vantaggio sulla splendida Roma di Ranieri, che ha regolato un Milan ormai demotivato dopo aver perso la Coppa Italia, intristito dalla sua disastrosa classifica e ridotto in dieci dall'espulsione di Gimenez dopo 20 minuti, e due su una Lazio che stasera mi è sembrata ancora viva, certamente molto orgogliosa. Spendo volentieri ancora una parola sulla Roma: grande Ranieri, che ha saputo risollevare una squadra che a un certo punto della stagione sembrava dovesse addirittura guardarsi le spalle. Non avesse perso a Bergamo, oggi la Roma avrebbe più di un piede in Champions.

C. GATTI - CORRIERE DELLO SPORT

Tutti in piedi per l'uomo che sa lasciare al momento giusto, un momento per niente semplice quando è il momento della massima felicità, quando l'età non sarebbe un ostacolo per altri contratti milionari, per altre sfide altolocate, per altri tozzi di vita sul piedestallo della celebrità. [...] Tutti in piedi per il signore dell'equilibrio e dell'armonia, dell'ironia e dell'autoironia, Roma nel cuore e l'universo all'orizzonte, e quando va male c'è sempre domani. Tutti in piedi per il format in via di estinzione, questa figura antica dell'allenatore faro, dell'allenatore guida, padre affettuoso e nonno severo, bastone e carota, carezze e schiaffoni, però nella certezza quotidiana di averlo sempre dalla propria parte. [...] Tutti in piedi per un manager che sarà, un manager che verrà, un manager che farà, lasciandosi sempre dietro la malinconia di un allenatore che già domani mancherà. Tutti in piedi, romanisti e non romanisti, conservatori e progressisti, reazionari e riformisti, europeisti e sovranisti, idraulici ed elettricisti: è una notte romana di rara bellezza, è una notte che non va più dimenticata, è l'ultima notte di Claudio Ranieri all'Olimpico, tutti in piedi per un vuoto che nessuno riempirà.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Finisce così, con una vittoria contro il Milan, la favola di Claudio all'Olimpico. Finisce con le lacrime d'amore dell'allenatore di Testaccio, capace di ridare dignità a una squadra che dopo l'esonero di De Rossi e la scelta scellerata di Juric si era smarrita. Una squadra costruita male in estate - nonostante i 120 milioni spesi - e non migliorata a gennaio, con l'arrivo di rinforzi praticamente inutili. Non è questa la strada per tornare in Champions League dopo sette anni di assenza. I Friedkin non devono sbagliare il nuovo allenatore. Non sarà facile scegliere il successore di Ranieri, ma nello stesso tempo sarà fondamentale centrare gli acquisti che garantiscano il tanto atteso salto di qualità. L'organico di questa stagione vale il 5°/6° posto, andare in Champions sarebbe un'impresa, l'ultimo regalo di Ranieri. [...] Gli ultimi acquisti non hanno alzato il tasso tecnico. Reggono botta quelli della vecchia guardia. Ex azzurri che non trovano più posto in Nazionale, ma che in giallorosso hanno ancora un ruolo importante. [...] C'è bisogno di aria nuova a Trigoria. Vanno via i dirigenti, anche quelli con una lunga militanza, mentre alcuni giocatori resistono nonostante diversi cambi di allenatore. Non bastano pochi ritocchi per riportare la Roma tra le grandi.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Senza il suo miglior realizzatore stagionale (17 reti, con 12 in campionato), la Roma torna a festeggiare più di un gol dopo due mesi e mezzo in cui l'attacco ha viaggiato al minimo. L'ultima volta, prima del tris ai rossoneri, il 2 marzo contro il Como e ancora all'Olimpico. Prima di scatenarsi davanti a Maignan, ecco 9 reti in 9 partite. [...] Già le (poche) reti realizzate inchiodano i giallorossi. Solo Dovbyk in doppia cifra in campionato e Dybala, fermo dalla gara interna con il Cagliari dello scorso 16 marzo, capace di firmare, come secondo miglior marcatore, appena 8 gol (6 in serie A). [...] La Roma, salita al quinto posto a una giornata dal traguardo, ha il peggior attacco delle prime nove squadre della classifica con 54 reti. [...] Il quinto posto è quindi legato alla solidità del reparto arretrato e alla stagione da applausi di Svilar: i giallorossi hanno preso gli stessi gol dell'Inter (35) e hanno la quarta difesa del torneo dietro al Napoli (27), all'Atalanta (34) e alla Juve (33). [...] La priorità è migliorare la Roma in attacco. Quello attuale è sterile e di conseguenza non da squadra di vertice.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Restano novanta minuti nei quali le due squadre della Capitale dovranno fare una sola cosa: vincere... e sperare negli errori degli altri. I bianconeri andranno a casa del Venezia già con un piedi in B, la Roma a far visita a Torino, mentre la Lazio ospiterà il Lecce. Tre partite sulla carta accessibili per le contendenti all'Europa che conta ma che comunque andranno giocate: eccome, perché negli ultimi novanta minuti tutto è possibile... è la storia che lo racconta. [...] A Roma l'Olimpico saluta con una festa l'ultima sulla panchina giallorossa di Ranieri: l'uomo dei miracoli, che ha preso la squadra a tre punti dalla retrocessione e l'ha portata a un passo dal sogno. [...]