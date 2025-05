Lo spettro FPF. Quanti paletti

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Il futuro è dietro l'angolo. E in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, che l'organigramma societario si strutturi a dovere, che il mercato estivo abbia inizio e che il progetto stadio venga finalmente consegnato agli uffici del Campidoglio, Claudio Ranieri ci ha tenuto a ribadire, durante la conferenza stampa andata in scena venerdì, quale scenario attende la sua Roma, iniziando a tratteggiare scenari futuri, ma non così lontani. Sarà quindi possibile investire e costruire una squadra sin da subito competitiva? (...) Giusto allora ricordare l'obiettivo finale che Roma vuole perseguire, quello di chiudere il bilancio, al 30 giugno 2026, rispettando in pieno i termini del settlement agreement stipulato con l'Uefa (un deficit non dovrà essere superiore ai 60 milioni di euro) ma seguendo alla lettera anche i nuovi vincoli del FFP, entrati in vigore a gennaio del 2025 (non si potrà spendere più del 70% dei propri ricavi, con l'obbligo di far registrare un miglioramento del 10% del patrimonio netto, se negativo). La strada da percorrere rimarrà quindi all'insegna della sostenibilità, economica e anagrafica, spendendo senza esagerazioni e valorizzando al massimo la rosa già a presente a Trigoria, come confermato dal tecnico giallorosso in conferenza stampa. (...)