Gasperini saluta l'Atalanta, pronto per la Roma: "Sfida difficile ma tanta adrenalina". De Rossi scioglie i dubbi sul suo esonero: "Indirizzato da chi non è più a Roma". Ghisolfi al lavoro per il mercato

Il futuro della panchina della Roma ha finalmente un nome: Gian Piero Gasperini. La giornata di oggi è ruotata attorno a questa certezza, alimentata dall'ufficializzazione dell'addio del tecnico all'Atalanta. "Decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli", ha dichiarato Gasperini, pronto per "una sfida molto difficile ma che trasmette tanta adrenalina", le parole che aprono il suo sbarco nella Capitale. La sua presenza a Roma mercoledì per il matrimonio di Scamacca sarà l'occasione per definire gli ultimi dettagli con la società giallorossa, ma la Gazzetta dello Sport ipotizza una presentazione ufficiale già lunedì alla presenza dei Friedkin. Un nuovo corso che incassa anche l'endorsement di Daniele De Rossi: "Allenatore incredibile, porterà la Roma a un livello successivo", ha commentato l'ex tecnico che, parlando invece del suo passato in giallorosso, ha fornito dettagli sul suo esonero, specificando che fu "indirizzato da persone che non sono più a Roma". De Rossi, ancora sotto contratto con la Roma, è inoltre accostato alla Fiorentina, che si è separata da Palladino, in un duello con Farioli per la guida della squadra nella prossima stagione.

Il mercato, inevitabilmente, si muove di conseguenza: oltre alle possibili richieste del nuovo tecnico (si parla di Lucca in pole per l'attacco, del sogno Frattesi e dell'idea Gosens), si definiscono altre situazioni. Saelemaekers sembra destinato a restare al Milan su richiesta anche di Allegri, mentre Abraham vorrebbe tornare in Premier League. Per il DS Ghisolfi si prospetta un intenso lavoro anche sul mercato in entrata e sulla gestione dei dodici giocatori di rientro dai prestiti.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GAZZETTA DELLO SPORT - LUCCA È IN POLE PER L'ATTACCO. SOGNO FRATTESI E SPUNTA GOSENS

GAZZETTA DELLO SPORT - LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO TECNICO LUNEDÌ COI FRIEDKIN

TUTTOSPORT - FIORENTINA OLTRE PALLADINO: DUELLO FARIOLI-DE ROSSI

CORRIERE DELLA SERA - DE ROSSI: "IL MIO ESONERO INDIRIZZATO DA PERSONE CHE NON SONO PIÙ A ROMA, MA NON ESCLUDO IL RITORNO. ORA CERCO UN PROGETTO STIMOLANTE"

CORRIERE DELLO SPORT - ROMA, TORNANO I PRESTITI: DODICI NODI PER GHISOLFI

SKYSPORT - DE ROSSI: "GASPERINI ALLENATORE INCREDIBILE, PORTERÀ LA ROMA A UN LIVELLO SUCCESSIVO"

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: ABRAHAM VUOLE TORNARE IN PREMIER LEAGUE, SEI CLUB INTERESSATI

ATALANTA, GASPERINI ANNUNCIA L'ADDIO: "DECISIONE MIA, HO BISOGNO DI NUOVI STIMOLI. SARÀ UNA SFIDA MOLTO DIFFICILE, MA MI TRASMETTE TANTA ADRENALINA"

CALCIOMERCATO ROMA: ALLEGRI VUOLE TENERE SAELEMAEKERS AL MILAN

GASPERINI: IL TECNICO SARÀ MERCOLEDÌ A ROMA PER IL MATRIMONIO DI SCAMACCA. POI PARLERÀ CON LA SOCIETÀ

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24