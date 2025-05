Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Abraham vuole tornare in Premier League, sei club interessati

Il futuro di Tammy Abraham è ancora in bilico, dato che il Milan non sembra intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo. L'attaccante farà quindi ritorno a Roma, ma potrebbe essere soltanto una tappa di passaggio. Come rivelato dal portale britannico, il calciatore vuole tornare in Premier League ed è seguito da alcuni club. L'entourage del centravanti ha sondato la disponibilità del Manchester United, ma sulle sue tracce ci sono anche West Ham, Everton, Newcastle United, Aston Villa e Leeds United.

(tbrfootball.com)

