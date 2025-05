Gian Piero Gasperini, dopo la lettera di addio all'Atalanta, è pronto ad iniziare la sua avventura in giallorosso in attesa delle ufficialità. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, il tecnico sarà a mercoledì a Roma per il matrimonio di Gianluca Scamacca. Successivamente parlerà con la società per pianificare le prossime mosse.

(Sky Sport)