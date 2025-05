Roma, tornano i prestiti: dodici nodi per Ghisolfi

[...] La Roma si prepara a gestire il rientro di 12 giocatori in prestito, un mosaico di situazioni che spaziano da certezze ormai definite a nodi ancora da sciogliere. [...] Il direttore sportivo Ghisolfi è atteso da un lavoro fondamentale in estate. La missione principale? Fare cassa. [...] Abraham (Milan), Hermoso (Bayer Leverkusen) e Kumbulla (Espanyol) rappresentano gli unici elementi con reali possibilità di rientrare nei piani della Roma. [...] Abraham, in primis, torna con un futuro in bilico. [...] Per l'attaccante inglese, dunque, si riaprono prospettive in Premier League, dove club di media classifica potrebbero puntare su di lui.

Hermoso e Kumbulla, invece, attendono la valutazione del nuovo tecnico. [...] Kumbulla, a differenza di Hermoso, ha disputato una stagione da titolare nella Liga con l'Espanyol, collezionando 35 presenze 3 gol. [...] Ma le vere plusvalenze sono attese da altri fronti. Dahl, infatti, è vicino all'addio: il Benfica è pronto a chiudere per circa 12 milioni. [...] Lo stesso discorso vale per Zalewski: l'Inter metterà sul piatto 6,5 milioni di euro per riscattarlo. [...] Darboe, Solbakken, Pagano, Cherubini, Mastrantonio e Oliveras dovranno trovare nuove sistemazioni. [...] Anche Bove farà ritorno a Roma, ma non scenderà in campo. Il suo futuro dipenderà dai prossimi accertamenti medici.

(corsport)