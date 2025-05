PRUZZO: "Gasperini è la persona giusta per la Roma" - CECCHINI: "Sono stati bravissimi, gli hanno mostrato di volerlo"

Gian Piero Gasperini sarà il prossimo allenatore della Roma e sulle frequenze radiofoniche si analizzano i contorni di questa scelta. Roberto Pruzzo esprime la sua convinzione: "Gasperini sia la persona giusta per la Roma, la sua professionalità è fuori discussione". Massimo Cecchini offre una chiave di lettura sulle motivazioni del tecnico: "A Gasperini è arrivato a un punto in cui non gli interessa più guadagnare tanto. Gli piace però essere corteggiato e in questo sono stati bravissimi, hanno mostrato di volerlo e di desiderarlo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sono convinto che Gasperini sia la persona giusta per la Roma, la sua professionalità è fuori discussione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dovbyk? Cambiando modo di giocare e con un allenatore diverso... non puoi far conto sull'annata precedente, tutta la squadra ha subito tre allenatori differenti e tre modi di giocare differenti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La presenza di Ranieri ha convinto Gasperini, è stato un tramite meraviglioso (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’obiettivo della Roma con Gasperini resta la qualificazione in Champions, per lo scudetto è ancora presto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per quello che ne so a Gasperini è arrivato a un punto in cui non gli interessa più guadagnare tanto. Gli piace però essere corteggiato e in questo sono stati bravissimi, hanno mostrato di volerlo e di desiderarlo (MASSIMO CECCHINI, Manà Manà Sport 90.9)

Il garante di tutto è stato Ranieri e Gasperini si è fidato. Aveva virato su Fabregas quando sembrava che Gasperini dovesse rimanere all'Atalanta. Gasperini poi non si è fatto coinvolgere dalle sirene della Juventus, fa una scelta di vita diversa e si prende un rischio. Evidentemente ha avuto anche garanzie dalla società (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma ha bisogno di un centravanti titolare importante. Il reparto dove bisogna intervenire di più è l'attacco, servono due centravanti e altri due giocatori offensivi (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

Ricorderete che De Rossi a volte ammetteva i suoi sbagli nel post-partita. Gli dissi di non esagerare con questi mea culpa. Lui mi disse che poi parlava con la squadra e diceva le stesse cose anche a loro, quindi perché non dirlo. Mi ricorda Mihajlović in questo. Spero che questo alla fine questo possa pagare (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport 90.9)