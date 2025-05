Fiorentina oltre Palladino: duello Farioli-De Rossi

Fumata giallorossa. Gian Piero Gasperini sarà l'erede di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Contratto fino al 2028 da 5 milioni netti a stagione più bonus. [...] Intanto in casa nerazzurra è già scattata la caccia all'erede: piace parecchio il nome di Stefano Pioli, che però prima deve a sua volta liberarsi dall'Al Nassr. [...] Nel frattempo la società bergamasca non perde di vista Thiago Motta e Raffaele Palladino, con Maurizio Sarri più defilato. Su quest'ultimo, infatti, sta provando ad accelerare la Lazio. [...]

Un ritorno di fiamma in piena regola. Lo stesso che può stuzzicare pure la Fiorentina. In casa viola, dopo aver completato la risoluzione dell'accordo col dimissionario Palladino, si valutano dei candidati come Daniele De Rossi e Francesco Farioli, che già nei mesi scorsi erano stati oggetto di valutazione dalle parti del Viola Park. [...] La sensazione è che ai toscani servirà ancora del tempo prima di indirizzarsi con decisione su un unico nome. [...]

(Tuttosport)