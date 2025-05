La presentazione del nuovo tecnico lunedì coi Friedkin

Prima l'incontro con Gasp in Toscana, ora il probabile sbarco nella Capitale lunedì per presentare il nuovo tecnico e dare l'accelerata definitiva al progetto stadio. Dan e Ryan Friedkin sono ancora in Italia, al Collegio delle Querce a Firenze. [...] Dove si terrà anche un matrimonio di famiglia. Quello che attendevano tutti i tifosi della Roma riguardava il club e Gasperini. A celebrarlo proprio i Friedkin grazie all'aiuto di Ranieri. L'ex tecnico accoglierà Gasperini a Trigoria, gli mostrerà la struttura e lo aiuterà nel primo periodo di ambientamento organizzando le date del ritiro e delle amichevoli.

(gasport)