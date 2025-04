Trigoria, ten Hag in visita. Roma subito a lavoro in vista del derby: Ranieri recupera Rensch. Nuovo allenatore, Pioli torna in pole. Mancini: "Con De Rossi sono cambiato"

All'indomani dell'1-1 ottenuto all'Olimpico contro la Juventus, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. La squadra si è riunita al centro sportivo Fulvio Bernardini per iniziare a preparare l'attesissimo derby di domenica prossima. Claudio Ranieri in vista del match contro la Lazio, può tirare un sospiro di sollievo. Arrivano infatti buone notizie dall'infermeria: Devyne Rensch, già presente ieri sera tra i convocati, ha pienamente recuperato dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori dal campo nelle ultime settimane. Domani, invece, lo staff giallorosso ha concesso al gruppo un giorno di riposo.

Tiene il banco il rebus del nuovo allenatore. Più le settimane passano e più la confusione attorno a chi siederà in panchina il prossimo anno aumenta. Ieri all'Olimpico era presente anche Erik ten Hag che, dopo essere stato esonerato dal Manchester United è alla ricerca di un nuovo impiego. Il tecnico ex Ajax, inoltre, oggi ha visitato il centro sportivo di Trigoria invitato da Rensch. Per i bookmakers, invece, il nome più caldo rimane quello di Stefano Pioli che potrebbe liberarsi a fine anno dall'Al Nassr per tornare in Serie A.

Oggi, Gianluca Mancini ha rilasciato una lunga intervista a TV Play in cui ha affrontato vari temi delicati. Tra essi il rapporto con Ranieri, l'impatto di Daniele De Rossi sul suo comportamento in campo e la questione nuovo allenatore.

