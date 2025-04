PRUZZO: "Bisogna accontentarsi del pareggio" - JURIC: "Quella parata di Svilar è come un gol fatto"

Il giorno dopo Roma-Juventus, l'analisi del pareggio domina le frequenze radiofoniche. C'è chi, come Roberto Pruzzo, ritiene che "bisogna accontentarsi del pareggio" in una partita "tra due squadre che mancano negli ultimi 30 metri". L'unanime nota positiva è la prestazione di Mile Svilar, autore di un intervento decisivo: "quella parata è come un gol fatto", sottolinea Marco Juric, mentre Filippo Biafora ricorda che per il suo rinnovo "c'è distanza ma si continua a lavorare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Roma-Juventus? Bisogna accontentarsi del pareggio. Partita equilibrata tra due squadre che mancano negli ultimi 30 metri. Ci si aspettava un livello di qualità di gioco più alto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma e Juventus vivranno questo finale di stagione con dei rimpianti perché hanno dimostrato che avrebbero potuto fare di più rispetto alla lotta per il quarto posto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri si sono visti palesemente i limiti di Roma e Juventus, a queste due squadre mancano giocatori estrosi e di qualità. Svilar è un grande portiere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri non è stata una grande Roma, ma è meglio pareggiare che perdere. Si tratta comunque di un buon risultato per i giallorossi visto come è andata la partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi aspettavo più sfacciataggine da parte della Roma, soprattutto nel primo tempo (ANDREA PUGLIESE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri il migliore è stato Svilar, quella parata è come un gol fatto. Bisognerebbe blindarlo, per me non c'è tutto questo tempo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Con Svilar c'è distanza sul rinnovo. Il procuratore di Svilar viene definito un osso duro. Al di là delle parole di Svilar, c'è distanza ma si continua a lavorare. Non vedo una chiusura imminente. Non credo che vedremo un rinnovo entro aprile, credo serva ancora del tempo e che ci sia tutta l'intenzione da parte della Roma di tenerlo (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)