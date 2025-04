All'Olimpico c'è anche ten Hag. E Dybala fa il tifo dalla tribuna

Erik ten Hag è stato l'ospite inatteso per Roma-Juventus, L'olandese è arrivato ieri ed ha alloggiato all'Hotel Cardo (zona Eur), lo stesso di Salah-Eddine e Nelsson. Ha preferito non parlare con i tifosi che lo avevano riconosciuto fuori dall'albergo, mentre allo stadio ha scattato qualche foto. Ma nessun contatto con i Friedkin: l'entourage ha smentito un futuro a Trigoria e il club ha negato che l'olandese fosse ospite. Tra l'altro appare difficile che i presidenti Usa - riservati da sempre- abbiano deciso di far venire il prossimo allenatore della Roma all'Olimpico per una gara cosi importante. In lizza restano Pioli e

Sarri. Ieri ten Hag ha anche ritrovato Rensch: i due hanno lavorato insieme ai tempi dell'Ajax.

Presente allo stadio anche Dybala che è arrivato all'Olimpico con la tuta del club giallorosso e ha tifato per i suoi compagni (insieme a Saelemaekers) dalla tribuna. Prima del fischio d'inizio si è goduto l'atmosfera da bordocampo e ha parlato a lungo con Perin (anche lui out per infortunio). Assente Dan che manca allo stadio dal 17 marzo 2024. [...]

(Il Messaggero)