Trigoria: squadra subito al lavoro in vista del derby. Presente Rensch (FOTO e VIDEO)

Niente riposo oggi per la Roma, che sarà concesso domani. All'indomani del pareggio interno per 1-1 contro la Juventus, la squadra giallorossa è tornata subito ad allenarsi questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

L'obiettivo è smaltire le fatiche della sfida con i bianconeri e iniziare immediatamente la preparazione in vista dell'attesissimo derby contro la Lazio, in programma domenica prossima alle ore 20:45.

Una buona notizia arriva dall'infermeria: alla seduta odierna ha preso parte anche Devyne Rensch, offrendo così un'opzione in più per la difesa in vista della stracittadina. Assente invece Saud Abdulhamid, che continua il suo percorso di recupero.

Come di consueto il giorno dopo una partita, il lavoro è stato differenziato: sessione di scarico per chi ha giocato l'intera gara o quasi contro la Juventus, allenamento più intenso sul campo per chi è subentrato o non ha giocato. Appena entrati in campo Paredes si è reso protagonista con una conclusione balistica da dietro la porta che, con un effetto notevole, ha colpito il palo tra lo stupore e l'ironia dei compagni presenti. Durante le esercitazioni con il pallone, si è sentita chiara l'indicazione di mister Ranieri: "Uno-due e calcia". Protagonista della partitella finale è stato Niccolò Pisilli, autore prima di un bel gol con uno 'scavino' dopo aver dribblato due avversari, e successivamente di un assist per Victor Nelsson che ha depositato a porta vuota.

