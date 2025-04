Roma, a Shomurodov bastano tre minuti per riacciuffare la Juve

Tre minuti e trentadue secondi. Entra, segna e risolve i problemi della Roma. Eldor

Shomurodov lo ha fatto un'altra volta. L'uomo della provvidenza timbra il cartellino alla prima vera azione dal suo ingresso in campo. Contro l'Athletic gli erano serviti venti minuti per regalare la vittoria ai giallorossi. Stavolta poco più di duecento secondi. Sesto gol stagionale, primo in carriera ai bianconeri. All'Olimpico finisce 1-1 e il discorso Champions League è rinviato alle prossime partite.

La Roma termina la striscia di vittorie consecutive ma infila il quindicesimo risultato utile e adesso aspetta il derby di domenica per far ripartire la rincorsa al quarto posto. Una lotta alla quale, con la vittoria della Lazio a Bergamo, ora partecipa anche l'Atalanta di Gasperini, terza in classifica a cinque punti dai giallorossi.

[...] Per raddrizzare il gol di Locatelli è servita l'ennesima zampata di Shomurodov. Un colpo di certo non bello da vedere, ma estremamente efficace. Un tocco da un metro di distanza che non gonfia la rete, ma bacia prima la traversa e poi la riga di porta. [...] Gol sporchi ma pesantissimi. In linea con la sua stagione alla Roma, nata sotto la stella di un documento inviato in ritardo agli americani dell'Atlanta United che ha fatto saltare il trasferimento in MLS, proiettando l'uzbeko come alternativa obbligata a Dovbyk. Poi le tante panchine con Juric e Ranieri, prima dell'altra sliding door romanista. Bisogna tornare alla notte del 30 gennaio, all'Europa League e a una partita che neanche avrebbe dovuto giocare. Il trasferimento al Cagliari era cosa fatta. Poi, la mancanza di alternative sul mercato per la Roma e il gol contro l'Eintracht cambiano ancora una volta il suo futuro in giallorosso. Shomurodov diventa qualcosa in più di una riserva. [...]

Ieri all'Olimpico si è visto Erik ten Hag, allenatore ex Manchester United e Ajax. [...] Nessun incontro ravvicinato con i Friedkin, assenti ieri sugli spalti dell'Olimpico.

Il club non ha voluto commentare la presenza dell'ex United e lo stesso entourage dell'allenatore ha smentito un contatto con la proprietà americana. [...]

(La Repubblica)