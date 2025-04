Quote, Pioli scavalca tutti: ora si gioca a 2,75 il suo arrivo alla Roma. Dietro Allegri, Sarri e Gasperini

Le notizie degli ultimi giorni sul futuro allenatore della Roma cambiano anche le ipotesi dei bookmakers. Secondo quanto riportato da Agipronews, sembra da escludere la pista che porta a Erik Ten Hag, mentre si delinea un duello tra due allenatori italiani.

I nomi più quotati per guidare la Roma nella stagione 2025/2026 sono Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. In particolare, le agenzie di scommesse Better e Goldbet indicano Pioli come favorito con una quota di 2,75, in ribasso rispetto a una settimana fa.

A seguire Allegri a quota 3,00. Rimangono in corsa anche altri profili: Maurizio Sarri è stabile a quota 4, mentre Gian Piero Gasperini, inizialmente tra i principali candidati, ora appare leggermente più defilato con una quota di 5.