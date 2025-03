Quote, allenatore Roma: Allegri in testa a 2.50, secondo Sarri a 3.25. Pioli si gioca a 4.75, Gasperini sale a 7.50

Un tecnico toscano per la panchina della Roma 2025/26? Opzione molto probabile per i bookmaker, che vedono un testa a testa tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Secondo i betting analyst di Goldbet e Better comanda Allegri, offerto a 2,50, quota ancora in discesa rispetto al 3 di venerdì scorso, davanti a Sarri passato da 4 all’attuale 3,25. Avanza anche Stefano Pioli, ora in Saudi Pro League, e fissato a 4,75, davanti a Roberto Mancini dato a 6. Sale invece Gian Piero Gasperini dopo le parole di Ranieri che ha escluso un suo arrivo: l’approdo a Roma dell’attuale tecnico dell’Atalanta, in pole fino alla scorsa settimana, si gioca ora a 7,50.

(EMT/Agipro)