La Roma si muove per un vice Dovbyk. Trigoria, seduta in palestra: out Cristante ed Hummels. Domani alle 13 la conferenza di Ranieri

In casa Roma si inizia già a pensare al mercato di gennaio, sessione in cui il ds Florent Ghisolfi dovrà regalare a Claudio Ranieri almeno tre rinforzi: un vice Angelino, un nuovo terzino destro e una riserva di Artem Dovbyk. Tra i nomi sondati dai giallorossi per il ruolo di attaccante, è uscito anche quello di Norberto Beto, ex Udinese ora in forza all'Everton. La Roma, però, non sta programmando solo il mercato in entrata. Ghisolfi sta lavorando per piazzare Nicola Zalewski, in scadenza di contratto, e per le cessioni in prestito di Samuel Dahl e Enzo Le Feé.

Intanto, però, a gennaio bisogna arrivarci. L'obiettivo di mister Claudio Ranieri, è quello di entrare nel primo mese dell'anno con una situazione in classifica non tragica come lo è in questo momento. In vista della partita di sabato contro il Lecce, la Roma è tornata a lavoro a Trigoria, dove la squadra ha svolto una sessione in palestra. Unici assenti Bryan Cristante e Mats Hummels, usciti acciaccati dalla sfida contro l'Atalanta e non ancora recuperati.

Domani alle 13, all'antivigilia della delicata sfida contro il nuovo Lecce di Marco Giampaolo, presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini" si terrà la conferenza stampa di mister Ranieri. Il tecnico giallorosso incontrerà i giornalisti nella sala stampa di Trigoria e risponderà alle loro domande.

