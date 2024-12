Roma, a gennaio servono rinforzi: in lista ci sono Rensch, Zappa e Raspadori

Quindicesimo posto in classifica con 13 punti, quindicesimo attacco del campionato con 14 gol in 14 partite, come il Como (peggio solo Genoa 13, Monza 12, Verona 11, Empoli 10 e Lecce 7). (...) Sembrava che la vera emergenza da sanare con il mercato di gennaio fosse il terzino destro, visto che Celik continua a essere più un problema che una risorsa. Due sono i nomi in testa alla lista per il ruolo di terzino destro, tutti e due con contratto in scadenza giugno 2025. Il primo è l’olandese Devyne Rensch, 21 anni, 10 presenze, 832 minuti e 1 gol in campionato con l’Ajax. Il secondo è una vecchia conoscenza di Claudio Ranieri: il capitano del Cagliari Gabriele Zappa, 24 anni, 2 gol (doppietta contro il Milan) in questo campionato. Più difficile, se non impossibile, arrivare a Enrico Delprato, capitano del Parma, 25 anni, 12 presenze, 1.004 minuti, 2 gol. Delprato ha il vantaggio di poter giocare anche difensore centrale in un 3-5-2. (...) Il miglior attaccante sul mercato, anche con la formula del prestito, è sicuramente Giacomo Raspadori, che è molto calato nelle gerarchie di Antonio Conte e teme per questo di perdere anche la Nazionale. Nel Napoli capolista Raspadori ha giocato 2 gare da titolare e 4 da subentrato, per 242 minuti. Non ha ancora segnato in campionato ma in passato ha dimostrato di saper segnare, servire assist e coprire più ruoli. (...)

(corsera)