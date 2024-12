Prosegue la preparazione della Roma in vista della delicata sfida con il Lecce in programma sabato sera allo Stadio Olimpico. Questa mattina la squadra si è allenata in palestra agli ordini di Claudio Ranieri: assenti Cristante e Hummels, dopo i problemi accusati durante Roma-Atalanta, oltre ad Hermoso. Gli scatti della seduta odierna: