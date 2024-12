Fiorentina, il dg Ferrari: "Bove? Sta recuperando ma ci vuole pazienza. Ha lasciato la terapia intensiva"

Questa sera, per gli ottavi di Coppa Italia, scenderà in campo la Fiorentina. La Viola, che nel weekend si è vista sospendere il big match contro l'Inter a causa del malore accorso a Edoardo Bove, sfiderà l'Empoli. Poco prima del fischio iniziale, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto il direttore generale Alessandro Ferrari, che ha parlato così delle condizioni del centrocampista ex Roma:

"Sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui; ha cambiato reparto, quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva: per la precisione, è passato a un reparto che si chiama UTIC, che è di livello di delicatezza inferiore".