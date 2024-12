JURIC: "Con il Lecce partita giusta per rivedere Pellegrini" - ORSI: "Più che di Hummels mi preoccuperei di Dovbyk"

Verso Roma-Lecce. Lungo le frequenze radiofoniche si analizza il momento della Roma verso la sfida di sabato sera. "Più che di Hummels, mi preoccuperei di Dovbyk, che non sembra il centravanti che abbiamo ammirato in Spagna", dice Nando Orsi. "Non facciamo passare Dovbyk per un problema, è semplicemente un attaccante che non vale 40 milioni", commenta Riccardo Trevisani.

"Sono convinto che la partita col Lecce sia quella giusta per rivedere Pellegrini", conclude Marco Juric.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici.

Più che di Hummels, mi preoccuperei di Dovbyk, che non sembra il centravanti che abbiamo ammirato in Spagna. Al momento, la Roma ha solo un po’ di entusiasmo in più, ma non so se potrà bastare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In vista del Lecce mi aspetto un cambiamento anche di schieramento da parte di Ranieri: mi immagino possa inserire giocatori di qualità, ripartendo da un 4-2-3-1 magari. Con Soulé a destra, Dybala sottopunta ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il mercato della Roma non ha ancora acquisito senso. Hummels riflette tutte le difficoltà dei nuovi di imporsi, è stato fuori cento giorni e adesso sta lentamente rientrando. Al momento non ci sono alternative, perché Hermoso è ancora out, quindi serve che Hummels dia continuità al centro della difesa. Nel mercato di gennaio vanno fatti innesti importanti, soprattutto sulle fasce (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono convinto che la partita col Lecce sia quella giusta per rivedere Pellegrini (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma deve arrivare a febbraio con 30 punti per poi concentrarsi sulle coppe. Non facciamo passare Dovbyk per un problema, è semplicemente un attaccante che non vale 40 milioni. Non cambierei modulo ma farei la difesa a 3 con Saelemaekers a destra ed Angelino o El Shaarawy a sinistr (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)