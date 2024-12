Hummels ok, sabato in campo contro il Lecce. Hermoso out

Può tirare un sospiro di sollievo Hummels, e con lui Ranieri che nel tedesco ha trovato il nuovo leader difensivo. Il tedesco lunedì sera ha lasciato il campo prima della fine per un indurimento al flessore, conseguenza di un intervento su Kossounou in cui ha riportato anche un trauma alla schiena. Gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni al flessore: si tratta quindi di un affaticamento, causato anche dalla sua lunga inattività, che verrà gestito nelle prossime ore. (...) Ieri seduta di scarico e palestra per chi è sceso in campo contro l’Atalanta, il resto del gruppo ha lavorato sotto gli occhi di Ranieri e del nuovo osteopata Lino Pucinischi, voluto proprio dal tecnico. Ancora out Hermoso.

(corsera)