Ranieri resetta Pellegrini. Ora c’è bisogno del Capitano

Contro l’Atalanta ha visto tutta la partita dalla panchina. Così come giovedì scorso a Londra contro il Tottenham. Lorenzo Pellegrini in questo momento è ai margini della Roma. Una scelta precisa voluta da Claudio Ranieri che ha studiato questo “programma” speciale di comune accordo con il calciatore. (...) Pellegrini a detta dell’allenatore “soffre più di tutti la situazione” di difficoltà della Roma. E per uscire da questo vortice di negatività Sir Claudio ha deciso di concedergli una pausa. Ma contro l’Atalanta ha contribuito anche il senso di protezione dell’allenatore, che ha voluto mettere Pellegrini al riparo dai fischi dei suoi tifosi. Da settimane l’aria all’Olimpico si era fatta pesante, con un’aspra contestazione ai senatori della squadra. Lunedì però lo stadio ha cambiato volto. È bastata la presenza di Sir Claudio a cambiare l’aura attorno alla squadra. Il sostegno dei tifosi giallorossi è stato forte e costante. Nonostante la sconfitta. (...) Quale miglior occasione per Pellegrini di ripartire? Per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della storia. “In allenamento sta ritrovando il gol”, aveva ammesso l’allenatore prima dell’Atalanta. Un segnale di ripresa importante ma anche un suggerimento per combattere l’evidente crisi di gol della squadra. Per questo Ranieri ci sta pensando: riconsegnare la maglia di titolare a Pellegrini già da Roma-Lecce. (...)

(La Repubblica)