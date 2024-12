A gennaio servono tre rinforzi

Le parole sono mattoni che i fatti trasformano in edifici. Tanto Ranieri quanto Ghisolfi, i due uomini di calcio che gestiscono le questioni tecniche della Roma, hanno chiarito che i Friedkin non si sarebbero tirati indietro davanti a nuovi investimenti. (...) Naturalmente la Roma non potrà solo comprare. Dovrà anche vendere o comunque lasciare spazio ai nuovi innesti. L'idea però è di inserire un tris di rinforzi, proprio come nello scorso gennaio quando a Trigoria arrivarono Huijsen, Baldanzi e Angelino. Proprio Angelino, che era stato preso con il ruolo di vice Spinazzola, ha bisogno di un'alternativa valida. Evidentemente non basta lo svedese Dahl, che è di un anno più anziano di Pisilli ma ancora non è considerato pronto per la Serie A. (...) Ma ancora peggio la Roma è messa sul fianco destro, dove Celík è stato promosso a titolare: l'anno scorso nelle gerarchie tecniche il turco veniva dopo Karsdorp e Kristensen, oggi le gioca tutte. (...) Il terzo ruolo da coprire urgentemente è in attacco. Nel 2023 la Roma cominciò la stagione con Lukaku, Azmoun, Belotti più Abraham che viveva la convalescenza dopo l'intervento al ginocchio. Oggi oltre a Dovbyk c'è solo Shomurodov, che era sulla lista dei partenti dopo la brutta stagione a Cagliari proprio con Ranieri ma è rimasto quasi per forza, per assenza di alternative e di offerte (...)

(corsport)