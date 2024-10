Verso Monza-Roma: Le Fée in gruppo. Italia, Spalletti chiama Pisilli. Mercato: accordo verbale per il rinnovo di Shomurodov fino al 2027

All'indomani dell'inaspettata sconfitta rimediata in casa dell'Elfsborg, la Roma è tornata al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Mister Ivan Juric (domani alle ore 13 la conferenza stampa) può sorridere per il ritorno in gruppo di Enzo Le Fée, il quale ha svolto l'intera seduta con la squadra con un vistoso tutore applicato al ginocchio destro.

Intanto il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Belgio e Israele e nell'elenco figurano Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli. Per il classe 2004 si tratta della prima convocazione in Nazionale.

Per quanto riguarda il mercato, invece, è stato raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di contratto di Eldor Shomurodov fino al 30 giugno 2027 e l'operazione è condotta da Florent Ghisolfi.

