Italia: Pellegrini e Pisilli convocati per i match di Nations League contro Belgio e Israele. Prima chiamata in nazionale maggiore per il classe 2004 (FOTO)

Durante la sosta delle nazionali Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli lasceranno Trigoria per giocare con l'Italia. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha infatti convocato i due centrocampisti per gli impegni di Nations League contro Belgio (10 ottobre) e Israele (14 ottobre). Per il classe 2004 della Roma si tratta della prima chiamata in nazionale maggiore. Nuovamente assenti Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

(figc.it)

