As Roma: lanciata la nuova collezione Originals 2024/25 (FOTO)

Una nuova collezione Originals ispirata agli archivi adidas si aggiunge ai tre kit gara e alla linea training di questa stagione. L'iconico trifoglio di adidas, le strisce oversize multicolore e il monogramma ASR introdotto nell’era di Testaccio sono gli elementi distintivi di questa nuova linea, unendo gusto vintage e modernità.

L'assortimento prevede una felpa full zip, una t-shirt coordinata, un pile con zip, pantaloni e pantaloncini, con il rosso come colore dominante, le three stripes in giallo, le finiture in giallo, rosso e nero.

La collezione è disponibile negli AS Roma Store e su store.asroma.com, negli adidas store, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.

