TORRI: "La Roma non può fare il gioco di Juric" - PETRUZZI: "Il male originario è il caos societario"

La sconfitta della Roma in casa dell'Elfsborg accende il dibattito sulle frequenze romaniste. "La Roma non può fare il gioco che le chiede Juric" secondo Piero Torri. "I giocatori sembrano con la testa da un’altra parte" l'opinione di Roberto Pruzzo. "Il male originario risiede nel caos societario" dice invece Fabio Petruzzi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici.

Soulè? Alla Roma non funziona niente. Ha le qualità, ma è giovane, acerbo e gli si chiede tantissimo. Non c’è nessun giallorosso che superi la sufficienza e l’argentino forse è il meno colpevole di tutto ciò (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisogna essere preoccupati e anche molto per Monza, vedo una situazione che non mi piace per niente: i giocatori sembrano con la testa da un’altra parte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non può fare il gioco che le chiede Juric. Si ostina a stare in campo come fosse una grande squadra, con questo possesso palla, ma non riesce a farlo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tranne Saud che mi sembra francamente fuori dimensione, sugli altri credo che dovrebbero giocare in maniera differente. Mi pare un problema di testa, di atteggiamento, se non si trova in fretta una soluzione la situazione può diventare davvero complicata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma acefala, in balia degli eventi allenata da un tecnico normale e dogmatico che c’entra poco con la rosa attuale. È una realtà complessiva che genera disgusto a tutti i livelli e ciò che è peggio è che non si sa a chi aggrapparsi (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Bisognerebbe ragionare sul fatto che si sono spesi 120 milioni di euro sul mercato e non si ha niente, perché Soulé pascola in campo da due partite (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo che Juric si stia snaturando, stia perdendo un po’ d’identità e la riconduco anche alle sue dichiarazioni post partita. Se tu per 15 anni hai sviluppato un’idea di calcio, indossando la tuta da lavoro e poi metti lo smoking fai fatica magari (JIMMY MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Roma lenta, sterile, inguardabile a tratti. Le dichiarazioni di Juric forse peggiori della gara. Soulè al momento è un investimento sbagliato (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

L’espressione di Juric diceva tutto, nonostante le dichiarazioni. Aveva uno sguardo che non sapeva dove posarlo, mentre diceva delle cose a cui non credeva (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Juric ha poche colpe, il male originario risiede nel caos societario, nelle scelte illogiche fatte finora, nell'assenza di una società presente e operativa (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Com’era sbagliato l’esonero di De Rossi dopo 4 giornate, sarebbe sbagliato farlo con Juric dopo 4 partite. Con la partita di ieri, si è capito che il problema della Roma non dipende da Mancini, Cristante e Pellegrini? (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)