La Roma deve subito dimenticare la sconfitta maturata sul campo dell'Elfsborg nella seconda giornata della prima fase dell'Europa League e domenica tornerà in campo. I giallorossi infatti giocheranno a Monza alle 18 e mister Ivan Juric parlerà domani alle 14 in conferenza stampa per presentare la prossima sfida di campionato.