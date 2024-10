I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "non cala mai", Soulè "a tratti irritante"

Brutta sconfitta per la Roma, la prima dell'era Juric: contro l'Elfsborg i giallorossi capitolano 1-0. Il migliore è, come spesso accade, Mile Svilar: "Due buone parate ad inizio gara, poi viene chiamato al miracolo su Zeneli. L'ottimo intervento viene però reso vano dal penalty. Il suo livello non cala mai, partita dopo partita. È il momento di blindarlo e premiarlo per la continuità" (Il Tempo). Entra bene anche Lorenzo Pellegrini: "L'impatto è ottimo, con lui in campo è una Roma diversa: la traversa ne ferma la carica. Poteva entrare prima? Probabilmente sarebbe stato rischioso (Corriere dello Sport).

Il peggiore è Matias Soulè: "Altro giro, altra partita sbagliata. Sbaglia tanto, non trova mai lo spazio per far male. A tratti è anche irritante" (La Gazzetta dello Sport)". Male anche Angelino: "La Roma pende a sinistra e lo spagnolo, almeno nei primi 15 minuti, sforna 2-3 cross insidiosi. Poi inspiegabilmente si spegne, poche iniziative in una serata da dimenticare" (Il Messaggero)"

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,50

Celik 5,71

Ndicka 5,64

Hermoso 5,14

Saud 5,14

Pisilli 5,93

Paredes 5,14

Angelino 5,07

Soulé 4,57

Baldanzi 5,28

Shomurodov 4,86

El Shaarawy 5,43

Cristante NG

Dybala 5,36

Dovbyk 5,36

Pellegrini 6,50

Juric 4,78

Svilar 6,5

Celik 5,5

Ndicka 6

Hermoso 5

Saud 5

Pisilli 6

Paredes 5,5

Angelino 6

Soulé 5

Baldanzi 5

Shomurodov 5

El Shaarawy 5,5

Cristante ng

Dybala 5,5

Dovbyk 5

Pellegrini 6,5

Juric 5

Svilar 6

Celik 5,5

Ndicka 6

Hermoso 5

Saud 5

Pisilli 6

Paredes 5

Angelino 4,5

Soulé 4

Baldanzi 4,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 5

Cristante ng

Dybala 5

Dovbyk 5

Pellegrini 6

Juric 4,5

Svilar 6,5

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 5,5

Saud 5

Pisilli 5,5

Paredes 5

Angelino 5

Soulé 4,5

Baldanzi 5,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6

Cristante ng

Dybala 5,5

Dovbyk 6

Pellegrini 6,5

Juric 5

Svilar 6,5

Celik 6

Ndicka 5

Hermoso 4,5

Saud 5

Pisilli 6

Paredes 5

Angelino 5

Soulé 4,5

Baldanzi 5,5

Shomurodov 4,5

El Shaarawy 5,5

Cristante ng

Dybala 5,5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6,5

Juric 4

Svilar 7

Celik 5

Ndicka 5,5

Hermoso 5

Saud 5

Pisilli 6

Paredes 5

Angelino 5

Soulé 4,5

Baldanzi 5,5

Shomurodov 4,5

El Shaarawy 5,5

Cristante ng

Dybala 5,5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 7

Juric 4,5

Svilar 6,5

Celik 6

Ndicka 5,5

Hermoso 5,5

Saud 5,5

Pisilli 6

Paredes 5,5

Angelino 5

Soulé 5

Baldanzi 5,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 5,5

Cristante ng

Dybala 5,5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6,5

Juric 5

Svilar 6,5

Celik 6

Ndicka 5,5

Hermoso 5,5

Saud 5,5

Pisilli 6

Paredes 5

Angelino 5

Soulé 4,5

Baldanzi 5,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 5

Cristante ng

Dybala 5

Dovbyk 5,5

Pellegrini 6,5

Juric 5,5