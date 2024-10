Le parole che ti ho detto

LR24 - “Oggi abbiamo fatto passi in avanti impressionanti nel gioco”. “È stata una giornata un po' sfortunata”. “Abbiamo affrontato la partita come dovevamo”. Elfsborg-Roma 1-0. Prima che iniziasse: “Abbiamo visto buone cose e con il tempo non possiamo che fare meglio”.

In settimana, domanda: si andrà avanti a 3? “Molti club hanno basato il principio della stabilità proprio sul sistema di gioco perché permette di prendere più facilmente nuovi giocatori e valorizzarli al meglio. Il progetto di gioco è al centro delle nostre idee, un esempio è l'Atalanta anche se ha continuato con Gasperini, ed è importante per noi creare questa stabilità nel modulo, sia per la prima squadra sia per la Primavera”. L’Atalanta, che ha Gasperini da 8 anni. La Roma, che in 8 mesi ha cambiato tre allenatori. L’ultimo scrivendo: “Separarsi è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”.

Roma-Venezia 2-1. “Ma giovedì avevamo giocato una partita di un’intensità pazzesca”. “Abbiamo dominato per la maggior parte del tempo”.

Roma-Athletic Club 1-1. “Abbiamo fatto un primo tempo eccellente”. “Ci sono stati momenti di grande calcio, anche lo stadio lo percepiva”.

4 ottobre 2024, fotografia dall’Europa League: un punto dopo 2 partite, 27° posto in classifica. Istantanea dalla Serie A: 9 punti dopo 6 partite, 9° posto in classifica.