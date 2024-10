Calciomercato Roma: accordo verbale per il rinnovo di Shomurodov fino al 2027

Novità di mercato in casa Roma. Come svelato da Matteo Moretto, la società giallorossa ha raggiunto l'accordo verbale con l'entourage di Eldor Shomurodov per il rinnovo del centravanti uzbeko fino al 30 giugno 2027. L'operazione è stata condotta dal responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi e l'intesa prevede il prolungamento di un ulteriore anno rispetto all'attuale scadenza.

Accordo verbale per il rinnovo di Eldor Shomurodov con la Roma fino al 2027. L’attuale contratto dell’attaccante scade il 30 giugno 2026. Operazione condotta dal ds giallorosso Florent Ghisolfi. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 4, 2024