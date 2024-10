Adidas, arrivano conferme: la Roma diventerà 'élite team' dalla prossima stagione

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che la Roma diventasse "élite team" per Adidas, salendo dunque sullo stesso scalino dei principali club brandizzati dall'azienda delle "three stripes" come Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid.

Secondo quanto scrive il portale specializzato in anteprime sui kit delle squadre, questa promozione diventerà realtà, con la Roma che non sarà più "Premium" ma salirà al massimo livello del rapporto con Adidas che, a queste squadre 'speciali', garantisce la creazione di "kit autentici", oltre all'utilizzo dello storico trifoglio per la terza maglia.

(footyheadlines.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE