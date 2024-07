Colpo a sorpresa per la porta: arriva lo svincolato Ryan. Ad agosto amichevoli con Olympiacos, Coventry City ed Everton. Rispunta l'idea Berardi

Colpo a sorpresa in casa Roma: è fatta per l'arrivo di Mathew Ryan, portiere classe '92 che ricoprirà il ruolo di vice Svilar. L'estremo difensore australiano si trasferirà nella Capitale a parametro zero in seguito alla conclusione dell'esperienza all'AZ Alkmaar.

Per quanto riguarda il reparto offensivo rispunta l'idea Domenico Berardi: l'esterno del Sassuolo, attualmente infortunato, piace anche a Napoli e Juventus. Il Milan continua a mostrare interesse per Tammy Abraham e i giallorossi hanno chiesto l'inserimento di Noah Okafor nella trattativa come contropartita tecnica. Si avvicina invece la cessione di Houssem Aouar all'Al-Ittihad e con lui potrebbe partire anche il terzino della Primavera Jan Oliveras.

Intanto continua la preparazione della Roma in vista dell'inizio della Serie A 2024/25 e ad agosto sono state programmate tre amichevoli: il 3 contro l'Olympiacos, il contro il Coventry City e il 10 contro l'Everton. Tutte le gare andranno in scena alle ore 17.