Leicester-Soulé: ci siamo. Chiesa-Roma porte aperte

[...] L'idea della Juve è di vendere sia Matias Soulé sia Federico Chiesa. [...] La cessione dell'argentino pare essere questione di giorni, ormai: il club bianconero attende in settimana (da domani in avanti) la pec con la comunicazione della nuova offerta ufficiale del Leicester che possa avvicinarsi il più possibile alla richiesta di 40 milioni formulata da Torino. [...] Certo, se a Soulé venisse proposta una domanda diretta del tipo: preferiresti andare al Leicester o alla Roma? Probabile che la risposta sarebbe trasferirsi nella Capitale, ma l'ex Frosinone non ha mai chiuso le porte a un trasferimento in Premier League. [...] E il Leicester, nell'intesa con la Juventus, è decisamente più avanti della Roma, che non ha ancora formulato proposte ufficiali. [...]

Anche Federico Chiesa è sul mercato. [...] La Juventus, con Soulé sempre più vicino al Leicester, tiene aperto in canale con la Roma, che ha bisogno di un attaccante esterno in grado di saltare l'uomo e creare imprevedibilità: a Daniele De Rossi piace Soulé, certo, ma Chiesa forse ancora di più. [...] La richiesta è di 30 milioni, però la sensazione è che si possa chiudere anche a 25, bonus compresi, pur di assicurarsi un tesoretto per dare l'assalto a Koop e Todibo. [...] Poi Chiesa dovrà mettersi d'accordo sull'ingaggio e la durata del contratto con il club giallorosso. [...]

(Tuttosport)