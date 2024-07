ROMA-OLYMPIACOS: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Nella serata odierna la Roma ha annunciato il programma delle amichevoli precampionato di agosto e la prima si giocherà contro l'Olympiacos il 3 agosto allo Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti alle ore 17. Come svelato dalla società giallorossa, i tagliandi per questa sfida sono già in vendita. Ecco la nota ufficiale: "I giallorossi avranno modo di confrontarsi il 3 agosto contro l’Olympiakos allo Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, con fischio d’inizio alle 17:00.

Per la gara tra Roma e Olympiakos è già possibile acquistare i biglietti, di seguitarono disponibili tutte le informazioni.

San Marco Sport Events organizzatore della partita comunica che sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara amichevole Roma – Olympiakos del 3 agosto alle ore 17:00.

Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Per procedere all’acquisto sarà obbligatorio creare un account al sito di Ticketone.

PREZZO BIGLIETTI

SETTORI Intero Under 14 CURVA SUD 9 € CURVA NORD (dedicato ai tifosi dell’Olympiakos) 9 € TRIBUNA EST 19 € 10 € TRIBUNA OVEST 29 € 14 €

RIDUZIONI

PERSONE CON DISABILITA’ SU SEDIA A ROTELLE + ACCOMPAGNATORE

Il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente online o presso le ricevitorie autorizzate.

PREZZO à 19€ per la coppia (non è consentito acquisto separato).

INGRESSO BAMBINI

Su indicazione dell’organizzatore, tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2018, potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

PUNTI VENDITA

SITO WEB [LINK ACQUISTA ORA]

[LINK ACQUISTA ORA] PUNTI VENDITA TICKETONE

CAMBIO UTILIZZATORE

Il cambio utilizzatore per tutti i biglietti acquistati a tariffa intero e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone con disabilità su sedia a rotelle o deambulanti sarà disponibile all’indirizzo inserire link".

(asroma.com)

