AS Roma, il programma delle amichevoli di agosto: il 3 contro l'Olympiacos, il 6 contro il Coventry City e il 10 contro l'Everton. Tutte le gare alle 17 (COMUNICATO)

L'inizio del campionato 2024/25 si avvicina e la Roma ha annunciato tramite un comunicato ufficiale le amichevoli con cui si preparerà alla Serie A. Il 3 agosto i giallorossi affronteranno l'Olympiacos allo Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, mentre successivamente si recheranno in Inghilterra per svolgere la seconda parte della preparazione. Il 6 agosto andrà in scena al St. George Park la sfida contro il Coventry City e sarà a porte chiuse, mentre quattro giorni dopo ci sarà il test contro l'Everton al Goodison Park. Tutte le partite verranno disputare alle ore 17.

Ecco il comunicato: "Tre amichevoli per avvicinarsi all’esordio in campionato contro il Cagliari, previsto domenica 18 agosto alle 20.45.