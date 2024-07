Roma, rivoluzione in attacco: il punto da Soulé ad Abraham. Si valuteranno offerte per El Shaarawy

L'attacco dei giallorossi sarà rivoluzionato. Ghisolfi è al lavoro per trovare le migliori soluzioni offerte dal mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Daniele De Rossi. Il sito specializzato in calciomercato ha proposto un punto sulle operazioni in entrata e in uscita. Il nome caldo è quello di Matias Soulé, che piace al tecnico giallorosso e che si trasferirebbe in giallorosso. La Juventus ha bisogno di fare cassa e la prima richiesta è di 30 milioni di euro, ma l'affare potrebbe andare in porto a meno. La situazione Chiesa è in stand-by perché l'esterno azzurro aspetta offerte dall'estero. La Roma punta ad abbassare le richieste del Villarreal per Sorloth, mentre in uscita c'è Abraham, considerato un sacrificato per fare cassa e valutato 30 milioni di euro. Il Milan è interessato e ha proposto Saelemaekers come contropartita per abbassare la parte cash. Si cercano acquirenti anche per Shomurodov e Solbakken, ma si valuteranno offerte anche per Stephan El Shaarawy. Possibili partenze in prestito per Cherubini e Joao Costa.

(calciomercato.com)

