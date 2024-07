È Noah Okafor il giocatore richiesto dalla Roma nella trattativa che potrebbe portare Abraham al Milan. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato i rossoneri lo considerano l'alternativa a Rafael Leao: a fine mese avrà un contatto con il nuovo tecnico Fonseca per fare il punto della situazione. La dirigenza del Milan è interessata ad Abraham, da prendere con Morata, ma per l'inglese la Roma ha chiesto in cambio proprio Okafor.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE