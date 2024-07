Calciomercato Roma: inserimento di Oliveras nell'affare Aouar-Al Ittihad. L'algerino nei prossimi giorni sarà in Arabia

Il futuro di Houssem Aouar sembra ormai ben delineato e lontano da Roma (destinazione Al Ittihad). A raggiungerlo però potrebbe arrivare un altro giocatore giallorosso: come scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti i due club sono al lavoro per inserire nell'accordo anche il giovane terzino Jan Oliveras, protagonista la scorsa stagione con la maglia della Primavera. Nel frattempo il franco-algerino è atteso in Arabia nei prossimi giorni, su approvazione del neo tecnico Laurent Blanc.

?⚫️ Al Ittihad and AS Roma, working to include 20 year old talented left back Jan Oliveras in the agreement between clubs.

Houssem Aouar will join Al Ittihad in the next days, approved by Blanc. pic.twitter.com/yZ3nTZ8MCR

